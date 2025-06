Castellabate, scontro tra due auto e una volante dei carabinieri durante il posto di blocco

Un curioso incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi tra i comuni di Perdifumo e Castellabate, nei pressi del bivio per la frazione San Pietro, sulla Via del Mare. Due auto, una Skoda e una Peugeut, dopo essersi scontrate hanno impattato violentemente contro una volante dei Carabinieri ferma in servizio per un’attività di posto di blocco.

Il sinistro

Ancora da stabilire la dinamica esatta dell’incidente che ha visto coinvolte diverse persone, non del posto, che hanno riportato alcune ferite non gravi e per cui è stato necessario dell’intervento delle ambulanze della Croce Rossa e del Soccorso Valcalore.

Ad avere la peggio è stata una famiglia di quattro persone che è stata trasportata all’Ospedale San Luca di Vallo della Lucania.

Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia Municipale di Castellabate per gestire il traffico veicolare, così come del Soccorso Rega per la pulizia e la rimozione delle automobili