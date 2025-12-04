Castellabate, sabato aprono i Mercatini di Natale al Borgo. Ecco il programma

Si avvicina la data di apertura ufficiale della terza edizione dei caratteristici Mercatini di Natale al Borgo organizzati dal Comune di Castellabate. Sabato 6 dicembre, alle ore 17.30 presso il Belvedere San Costabile in Castellabate Capoluogo, sarà inaugurata la speciale manifestazione che animerà il borgo nei giorni 6-7-8-12-13-14-19-20-21 dicembre.

L’evento tanto atteso trasformerà il centro storico di Castellabate in un suggestivo percorso di luci, stand artigianali, tipiche prelibatezze culinarie, intrattenimenti musicali e spettacoli pensati per piccoli e più grandi. Un appuntamento ormai entrato nel cuore della comunità e dei tanti visitatori che ogni anno scelgono Castellabate per immergersi nella sua magia natalizia.

L’inaugurazione

La serata inaugurale prevede il taglio del nastro e l’inizio della rassegna alle 17.30 con l’accensione delle luminarie e un prologo teatrale che introdurrà tutto il pubblico nella suggestiva atmosfera dei mercatini. Alle 18.00, sarà il turno delle esibizioni delle scuole di danza del territorio sul Belvedere San Costabile, mentre alle 19.00 uno spettacolo itinerante vedrà protagonista un simpatico cantastorie. Infine, a partire dalle ore 20.00, la festa si sposterà in Piazza X Ottobre 1123 con il Dj Set. Gli stand dei mercatini di Natale al Borgo saranno sempre aperti nelle date di riferimento dalle 10.00 alle 22.00, accompagnati da intrattenimenti lungo tutto il percorso.

“La terza edizione dei Mercatini di Natale al Borgo conferma la crescita di un evento capace di valorizzare la nostra identità e, allo stesso tempo, attrarre visitatori da ogni angolo d’Italia. Il Borgo si prepara a risplendere con luci, musica, tradizioni e spettacoli che animeranno il nostro centro storico e che renderanno ancora più speciale l’attesa del Natale. Castellabate vi aspetta”, annuncia il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

Il programma completo di tutti i giorni dei mercatini

Sabato 6 dicembre

– Prologo a cura di Bottega Teatrale (Belvedere San Costabile) ore 17.30

– Spettacolo delle scuole danza, a cura di Progetto Danza – Espressione Danza e Arte in movimento (Belvedere San Costabile) ore 18.00

– Il Cantastorie (Spettacolo itinerante) ore 19.00

– Dj Set (Piazza X Ottobre 1123) ore 20.00

Domenica 7 dicembre

– Figli del Cilento (spettacolo musicale itinerante) ore 9.30-11.30/ore 18.00-20.00

– Danza aerea (Belvedere San Costabile) ore 12.00/ore 16.30

– Dipingi il tuo Natale, corso di pittura (Belvedere San Costabile) ore 15.00

– La tradizione di Arendelle, spettacolo teatrale (Castello dell’Abate) ore 17.30

– Caffè d’Autore, spettacolo musicale (Piazza X Ottobre 1123) ore 19.00-21.00

Lunedì 8 dicembre

– Figli del Cilento (spettacolo musicale itinerante) ore 17.00-20.00

– Danza Aerea (Belvedere San Costabile) ore 12.00/ore 17.30

– Bonasound (spettacolo musicale itinerante) ore 18.00-21.00

Venerdì 12 dicembre

– Street Band dei Babbi Natale, a cura del Concerto Bandistico S.Cecilia (spettacolo itinerante) ore 19.00

– Patty Music, spettacolo musicale (Piazza X Ottobre 1123), ore 17.00-19.00

Sabato 13 dicembre

– Figli del Cilento (spettacolo musicale itinerante), ore 17.00-20.00

– Caffè d’Autore, spettacolo musicale (Piazza X Ottobre 1123), ore 19.00 – 21.00

Domenica 14 dicembre

– Dipingi il tuo Natale, corso di pittura (Belvedere San Costabile) ore 15.00

– Figli del Cilento (spettacolo musicale itinerante) ore 10.00-12.00/14.00-16.30

– Patty Music, spettacolo musicale (Piazza X Ottobre 1123) ore 17.00-19.00

– Bonasound (spettacolo musicale itinerante) ore 18.00-21.00

Venerdì 19 dicembre

– Il Villaggio di Babbo Natale (Belvedere San Costabile) ore 15.30-18.30

– Patty Music, spettacolo musicale (Piazza X Ottobre 1123) ore 17.00–19.00

Sabato 20 dicembre

– Figli del Cilento (spettacolo musicale itinerante) ore 16.00-19.00

– Danza e teatro con il fuoco (Belvedere San Costabile) ore 18.00

– NikyPop Band, spettacolo musicale (Piazza X Ottobre 1123) ore 19.00-21.00

Domenica 21 dicembre

– Dipingi il tuo Natale, corso di pittura (Belvedere San Costabile) ore 15.00

– Figli del Cilento (spettacolo musicale itinerante) ore 14.00-17.00

– Patty Music, spettacolo musicale (Piazza X Ottobre 1123) ore 17.00-19.00