Castellabate: riqualificazione e recupero di spazi vuoti da adibire a locali comunali e servizi in pieno centro

È stato approvato il progetto esecutivo per gli interventi di riqualificazione e recupero di vuoti tecnici da adibire a locali comunali e servizi nel pieno centro cittadino della frazione di Santa Maria, in Via Pagliarola.

I lavori prevedono la trasformazione dei locali, attualmente murati ed inutilizzabili, in spazi funzionali e interamente dedicati alla collettività.

Il progetto

Il progetto contempla la realizzazione di bagni pubblici moderni, accessibili e dotati di tutti i comfort, con aree dedicate per uomini, donne e persone con disabilità, oltre alla creazione di spazi destinati a servizi di pubblica utilità. In particolare, sarà garantito l’utilizzo di parte dei locali anche per attività sociali, culturali e ricreative, con accesso riservato ad associazioni del territorio, forum giovanili, ludoteche e iniziative di comunità. Un intervento strategico che mira non solo a valorizzare un’area centrale di Santa Maria, ma anche a migliorare la qualità della vita dei cittadini e l’accoglienza dei tanti turisti che frequentano il borgo.

Le dichiarazioni

“Si tratta di un intervento che unisce decoro urbano, funzionalità e attenzione verso la comunità. Recuperare spazi pubblici inutilizzati significa restituire alla cittadinanza luoghi di servizio e di aggregazione, soprattutto se in un luogo centrale come quello di Via Pagliarola”, commenta il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

“Doteremo questa importante zona di servizi efficienti ed accessibili. Con questo progetto interveniamo in modo mirato su un’area che da troppo tempo era inutilizzata, restituendola alla collettività.”, aggiunge l’Assessore ai Lavori Pubblici, Nicoletta Guariglia.