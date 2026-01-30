Castellabate, riapre l’Antiquarium comunale: custode di importanti reperti marini

Dopo un importante intervento di ristrutturazione e ammodernamento riprende vita l’Antiquarium del comune di Castellabate nei pressi dello storico Approdo Le Gatte. Uno spazio di grande valore per il nostro territorio, restituito alla comunità grazie a un lavoro attento di recupero e alla scelta dell’Amministrazione Comunale di destinare risorse dei tirocini GOL a supporto delle attività di apertura e gestione

La sede

L’Antiquarium, oltre ad essere sede della locale associazione pescatori e Punto Blu comunale, custodisce reperti marini di straordinaria importanza storica, raccolti nel corso degli anni dai pescatori del territorio e dall’ex Cesub (primo centro subacqueo in Italia).

Ecco come e quando visitarlo

Da oggi sarà possibile prenotare visite guidate anche scolastiche, per permettere a tutti di scoprire più da vicino il patrimonio custodito all’interno dell’Antiquarium. Gli orari di apertura, in questa fase iniziale e sperimentale sono dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00