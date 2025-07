Castellabate: primo nido di tartaruga Caretta Caretta

Anche Castellabate ha il suo primo nido di tartaruga Caretta Caretta per stagione estiva 2025. Stamattina, sulla spiaggia di Ogliastro Marina, durante il consueto giro del team monitoraggio spiaggia del progetto Turtlenest, sono state individuate le tracce di nidificazione di Caretta caretta all’interno dello stabilimento “Soleado”.

Il ritrovamento

Vista l’eccessiva vicinanza alla battigia, il nido è stato traslocato in un punto più idoneo sia come ampiezza spiaggia che come inquinamento luminoso.