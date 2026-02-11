Castellabate, più sicurezza sul territorio: rafforzati i controlli della Polizia Locale, più posti di blocco e pattugliamenti

Si sono intensificati in maniera massiccia i controlli da parte della Polizia Locale di Castellabate su tutto il territorio comunale, al fine di garantire maggior sicurezza e un costante monitoraggio dell’area di riferimento. Gli agenti hanno incrementato le attività di posto di blocco dinamici e pattugliamento sulle arterie principali che collegano le varie frazioni e nelle strade periferiche con un capillare servizio di vigilanza e prevenzione.

Le operazioni di controllo

Il comando di Polizia Locale, guidato dal neo comandante Alberto Giorgio, continuerà tali operazioni con i propri mezzi a disposizione e con il determinante supporto delle altre forze dell’ordine del territorio. Inoltre, Castellabate è caratterizzata dalla presenza di telecamere di videosorveglianza collocate in diversi punti strategici del paese, dotati di tecnologia “targa system”, che daranno un ulteriore contributo per qualsiasi operazione di contrasto alla criminalità.

“Alla luce anche della crescente ondata di furti che si sono registrati anche sul nostro territorio, abbiamo deciso come Amministrazione Comunale di rafforzare ulteriormente tutti i controlli in entrata ed uscita da Castellabate. Non possiamo restare indifferenti dinanzi ad un fenomeno in rapida espansione un po’ ovunque. La sicurezza è un fattore imprescindibile per la tranquillità di tutti i cittadini.

Grazie al lavoro della Polizia Locale, oltre a quello già consistente dei Carabinieri, verranno svolti attività di monitoraggio e vigilanza sia in orari diurni che serali, al fine di potenziare le azioni di controllo e prevenzione”, spiega il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.