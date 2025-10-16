Castellabate, perde il controllo dell’auto e si schianta: paura per una coppia di anziani

Ancora un incidente stradale sulla Via del Mare nel comune di Castellabate intorno alle 20.00 di questa sera, nei pressi dell’ingresso sud della frazione di Santa Maria.

La dinamica

A causa dell’asfalto reso viscido e scivoloso dalla pioggia delle ultime ore, un uomo a bordo della sua Jeep ha improvvisamente perso il controllo del veicolo schiantatosi contro il muretto di delimitazione della carreggiata.

I soccorsi

L’impatto è stato violento con la vettura che è andata completamente distrutta nella parte anteriore.

Alla guida dell’auto vi era un 80enne accompagnato dalla moglie, entrambi originari di Giungatelle, che sono rimasti lievemente feriti ma in buone condizioni di salute.

Sul posto è comunque prontamente ntervenuta un’ambulanza del 118 per tutte le cure del caso.

Intervenuti anche i Carabinieri che hanno avuto il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente e deviare il traffico veicolare.

Presente anche il Soccorso Stradale Rega con i sue mezzi per lo spostamento dell’auto coinvolta e la pulizia della carreggiata.