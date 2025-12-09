Castellabate ospita il torneo di calcio internazionale “Trofeo Due Sicilie Cilento”: giovedì la conferenza stampa di presentazione

Castellabate è pronta ad ospitare il torneo di calcio internazionale “Trofeo Due Sicilie Cilento” che si svolgerà presso lo stadio “A.Carrano” di Santa Maria l’11-12-13 dicembre.

La conferenza stampa di presentazione

Nella giornata di giovedì 11 dicembre, alle ore 16.00 presso la Casa Comunale in Piazza Lucia, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione della manifestazione. La tre giorni, organizzata in collaborazione con la Nazionale di Calcio delle Due Sicilie FA, vedrà coinvolte le rappresentative nazionali di: Due Sicilie FA (sud Italia), Provenza FA (Francia) e La Grande Lucania FA (Italia).

Il torneo è riconosciuto dalla Confederazione Mondiale CONIFA (Confederation of Independent Football Associations) che rappresenta Nazionali non riconosciute, con minoranze etniche e popoli senza Stato nei sei continenti, coinvolgendo circa 900 milioni di persone nel mondo. Il programma gare prenderà il via proprio giovedì 11 dicembre alle ore 18.00 (Grande Lucania FA – Due Sicilie FA), venerdì 12 dicembre ore 17.00 (Provenza FA vs Grande Lucania FA), sabato 13 dicembre ore 12.00 (Due Sicilie FA vs Provenza FA) presso il “Carrano”, casa della Polisportiva Santa Maria Cilento.

Le dichiarazioni

“Siamo orgogliosi che Castellabate sia stata scelta come sede del Trofeo Due Sicilie – Cilento, un torneo internazionale che porta nel nostro territorio giovani atleti, allenatori e famiglie provenienti da più parti d’Europa. Una grande opportunità non solo dal punto di vista sportivo, ma anche culturale e turistico: continuiamo a investire nello sport perché crediamo fortemente nel suo valore educativo, inclusivo e promozionale per l’intera comunità”, dichiara il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

“Ospitare un torneo di questa portata è motivo di grande soddisfazione. Il Trofeo Due Sicilie – Cilento rappresenta un momento di confronto internazionale e condivisione dei veri valori dello sport. Stiamo lavorando affinché le società ospiti trovino strutture all’altezza e il calore che contraddistingue Castellabate.

Sarà una festa di sport, di entusiasmo e di sano agonismo: un appuntamento che arricchisce la nostra offerta sportiva e conferma il ruolo del nostro paese come punto di riferimento nel territorio”, conclude il Consigliere allo Sport, Gianmarco Rodio.