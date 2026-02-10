Castellabate, oggi l’addio a Giuseppe Malzone, morto in un incidente ad Agropoli

Accertamenti medico-legali sul decesso di Giuseppe Malzone

Si terranno questo pomeriggio i funerali di Giuseppe Malzone, l’83enne di Castellabate deceduto in seguito ad un tragico incidente avvenuto ad Agropoli lo scorso 5 febbraio. Le esequie si terranno presso il Santuario diocesano di Santa Maria a Mare, dove la comunità si stringerà attorno ai familiari per l’ultimo saluto.

Giuseppe Malzone, insegnante in pensione, era originario di Montecorice ma da tempo viveva a Santa Maria di Castellabate.

L’incidente

Intanto proseguono le indagini per fare luce sul sinistro. L’esame autoptico sulla salma dell’uomo, inizialmente previsto per ieri, è stato rinviato a questa mattina.

L’obiettivo dell’autopsia è dissipare i dubbi relativi alle cause che hanno portato la vettura a sfondare le ringhiere di via Giambattista Vico e a precipitare nel vuoto.

La dinamica dell’incidente e le condizioni della moglie

Al momento, l’ipotesi più accreditata resta quella di un problema di salute fulminante. Forse un infarto che non gli ha lasciato scampo e che lo ha portato al decesso prima ancora dell’impatto.

Restano gravi le condizioni di salute della moglie di Malzone, che sedeva al fianco del marito al momento dell’impatto. La donna si trova attualmente ricoverata presso l’ospedale “Ruggi” di Salerno.