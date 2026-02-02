Castellabate, nuovi impianti di pubblica illuminazione sul territorio: martedì e mercoledì la prima accensione

Prosegue il piano di potenziamento della rete di pubblica illuminazione del Comune di Castellabate. Nell’ambito dei lavori di adeguamento e ammodernamento degli impianti comunali, l’Amministrazione continua ad investire nell’estensione del servizio su tratti di strada finora privi di illuminazione, garantendo al contempo nuovi standard di efficienza energetica e sicurezza urbana.

Il programma delle accensioni

Martedí 3 e mercoledì 4 febbraio, a partire dalle ore 17.00, ci sarà la prima accensione dei nuovi impianti in diversi punti del territorio: San Marco (Via Don Peppino Passarelli), Annunziata (Via Santa Croce), Santa Maria (Via del Mare – Campo Sportivo A.Carrano), Alano (Via Piano della Corte).

Grazie ai lavori di ampliamento realizzati nel corso dell’ultimo anno, al 31 dicembre 2025 il numero complessivo dei punti luce in esercizio sul territorio comunale ha raggiunto quota 3.492. Particolarmente significativo il dato relativo alla trasformazione tecnologica degli impianti: circa il 90% della rete cittadina è oggi dotata di tecnologia LED, superando le 3.100 lampade a basso consumo. Una scelta che assicura una sensibile riduzione dei consumi energetici, una migliore qualità dell’illuminazione e minori costi di gestione.

Le dichiarazioni

“L’illuminazione pubblica è un servizio essenziale per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini. Stiamo lavorando per colmare progressivamente le carenze storiche presenti in alcune zone del territorio, garantendo maggiore sicurezza, decoro urbano e attenzione all’ambiente”, afferma il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

“L’ampio piano di ammodernamento della pubblica illuminazione rappresenta un percorso strutturato e di lungo periodo. Non si tratta solo di installare nuovi punti luce, ma di rinnovare l’intera rete con tecnologie efficienti e sostenibili. L’obiettivo è migliorare la sicurezza stradale e pedonale, ridurre i consumi energetici e offrire un servizio più affidabile ai cittadini”, aggiunge l’Assessore ai Lavori Pubblici, Nicoletta Guariglia.