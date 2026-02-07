Castellabate, materiale esplosivo in abitazione: in azione gli artificieri

È giunto nel primissimo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14.30, il corpo degli artificieri provenienti da Salerno per effettuare tutte le operazioni necessarie alla messa in sicurezza dell’area nel centro cittadino di Santa Maria di Castellabate, a seguito del rinvenimento di materiale esplosivo all’interno di un’abitazione situata in Via Castello, in pieno centro cittadino

L’operazione

Presenti sul posto i Carabinieri della locale stazione, diretti dal maresciallo Marco Cesa, e il corpo di Polizia Municipale di Castellabate. Gli artificieri hanno fatto ingresso nell’edificio e hanno messo in atto le misure necessarie per individuare il materiale esplodente, rintracciandone più di qualche unità altamente pericolosa al piano superiore della casa.

Una di esse, soprattutto, verrà fatta brillare in una zona controllata e isolata. Le operazioni sono durate circa un’ora, terminando intorno alle 15.40. L’area in questione è stata liberata da qualsiasi sigillo, ripristinando il transito pedonale e veicolare con la riapertura degli esercizi commerciali e il ritorno a casa di due famiglie evacuate nella serata di ieri.

Si esclude che il materiale esplodente sia stato costruito artigianalmente dall’uomo che viveva nell’edificio fino a qualche mese fa, prima del suo decesso.