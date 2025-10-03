Castellabate: manifestazione di interesse per espositori interessati a partecipare ai “Mercatini di Natale al Borgo”

Castellabate si prepara a vivere la magia del Natale con gli ormai caratteristici e tradizionali “Mercatini di Natale al Borgo”, organizzati dall’Amministrazione Comunale per il terzo anno consecutivo.

L’evento

L’attesa manifestazione si svolgerà nei giorni del 6-7-8-12-13-14-19-20-21 dicembre nel centro storico del noto borgo cilentano. Per l’occasione è stato pubblicato un avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse per espositori interessati a partecipare all’evento. Saranno messe a disposizione, e a cura dell’organizzazione, apposite casette e banchetti in legno dedicati ai soggetti ammessi (singoli, imprese individuali, anche artigiani, società commerciali e anche cooperative) associazioni di categoria (per un totale di n.30 casette e n.8 banchetti) lungo tutto il percorso.

La domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione all’iniziativa turistico-ricreativa e culturale dovrà essere inviata entro le ore 12.00 del 15 ottobre 2025 presso l’ufficio protocollo del Comune di Castellabate con consegna a mano o tramite email all’indirizzo protocollo@comune.castellabate.sa.it, seguendo le informazioni e i modelli consultabili sul sito istituzionale dell’Ente. La tipologia della merce posta in vendita deve rispettare il tema dei mercatini; prodotti tipici alimentari, artigianali, artistici, commerciali del territorio.