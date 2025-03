Castellabate, lavori di sistemazione idraulico forestali: dalla Regione finanziamento di circa 4 mln

Il comune di Castellabate, con Delibera della Regione Campania n.163 del 27/03/2025, è risultato beneficiario di 3.993.063,83 € per lavori di sistemazione idraulico forestali, volti a mitigare il rischio idrogeologico sul territorio. Gli interventi riguarderanno la riqualificazione dei valloni nella frazione Alano, Catarozze ed Annunziata. Tale misura è di fondamentale importanza per garantire la sicurezza e la tutela ambientale del Comune, consentendo di mettere in atto opere utili alla prevenzione del dissesto idrogeologico e la salvaguardia del patrimonio naturale.

Le dichiarazioni

“Siamo estremamente soddisfatti di questo risultato perché si tratta di un finanziamento strategico per la nostra comunità. La tutela del territorio e la prevenzione dei rischi idrogeologici sono priorità assolute per la nostra Amministrazione Comunale. Grazie a queste risorse, potremo realizzare interventi mirati per garantire maggiore sicurezza ai cittadini e preservare l’ambiente naturale che caratterizza Castellabate, dichiara il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

“Con la messa in sicurezza, il rifacimento di ponti e viadotti potremmo finalmente scongiurare i pericoli di dissesto idrogeologico che negli anni sono stati, purtroppo, un problema molto sentito per tutta la cittadinanza”, annuncia l’Assessore ai Lavori Pubblici, Nicoletta Guariglia.