Castellabate, iniziati gli interventi per la riqualificazione e la bonifica dell’Istituto “De Vivo”

Dopo l'affidamento trentennale il comune di Castellabate ha avviato gli interventi presso lo storico istituto di San Marco

Lavori Vico De Vivo

Dopo aver annunciato solo qualche giorno fa l’affidamento trentennale al Comune di Castellabate dello storico Istituto “De Vivo” di San Marco, sono già iniziati i notevoli e necessari interventi di pulizia, bonifica e messa in sicurezza degli spazi interessati.

I lavori

Si tratta di un ampio progetto di riqualificazione e sistemazione che vede protagonista una delle strutture più importanti del territorio segnata, fino ad oggi, dallo stato di abbandono nel tempo. Il noto istituto, una volta punto di riferimento a livello sociale del comune, era finito in stato di abbandono nel corso degli anni. Oggi, però, l’attuale Amministrazione Comunale ha come obiettivo quello di far ritornare la struttura allo splendore di un tempo.

“Un impegnativo e progressivo lavoro ci attende, ma ci siamo subito rimboccati le maniche per riconsegnare il De Vivo ai cittadini di Castellabate. È solo così che possiamo renderlo nuovamente un patrimonio aperto a tutti”, fanno sapere dalla Casa Comunale.

