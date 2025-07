Castellabate, incidente nella notte: distrugge sportello di un’auto e scappa via

Provoca un incidente e scappa via. Nella notte tra sabato e domenica, intorno alle ore 00.30, lungo la Via del Mare, a pochi metri di distanza dall’ingresso sud di Santa Maria di Castellabate un’auto, una Citroen C3 di colore grigio, era momentaneamente in sosta a bordo strada quando all’improvviso un’altra vettura, perdendo il controllo per cause ancora in via di accertamento, ha impattato contro la fiancata della Citroen in sosta distruggendo lo sportello lato guidatore e provocando altri ingenti danni. L’individuo, poi, si è dato alla fuga senza fermarsi.

Le indagini

Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti di Polizia Municipale di Castellabate, guidati dal Comandante Malandrino, che si sono messi subito a lavoro per rintracciare la vettura in fuga. Dopo le opportune indagini, l’uomo è stato identificato e rintracciato.

I soccorsi

Sul posto presente anche l’ambulanza del Soccorso Valcalore per prestare le prime cure al malcapitato automobilista della Citroen C3. Per lui, per fortuna, solo tanta paura.