Castellabate, incidente in località Cenito: quattro feriti trasportati in Ospedale

Ancora un incidente sulla Via del Mare nel Comune di Castellabate. Due le auto coinvolte, una Dacia Sandero e una Renault Clio, che si sono scontrate violentemente nella prima serata di oggi.

A bordo vi erano tutte persone del posto che sono state trasportate in codice giallo presso l’Ospedale San Luca di Vallo della Lucania.

I soccorsi

Sul posto sono intervenute le ambulanze del Soccorso Valcalore e della Croce Rossa di Agropoli che hanno prontamente messo in atto le manovre di primo soccorso. I malcapitati hanno riportato diversi traumi, ma non sono in pericolo di vita.

Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale di Castellabate per cercare di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro ed il soccorso stradale Rega per la rimozione dei veicoli e la pulizia stradale.

Il sinistro ha provocato anche diversi disagi al traffico veicolare, con lunghe code e rallentamenti.