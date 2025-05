Castellabate, incendio in località Cenito: a lavoro i Vigili del Fuoco

Nel tardo di pomeriggio di oggi a Castellabate, in località Cenito, è divampato un incendio con una coltre di fumo visibile a distanza di km dal luogo del rogo. Allertati i soccorsi, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Agropoli per le operazioni necessarie allo spegnimento

L’incendio

Ancora incerte le cause che hanno provocato l’incendio che ha continuato ad estendersi anche per via della presenza delle forti raffiche di vento.

I caschi rossi, terminati gli interventi di spegnimento, hanno anche bonificato l’intera area mettendola in sicurezza