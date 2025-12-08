Castellabate in festa per i 100 anni della signora Immacolata Severino

Il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo, ha voluto farle visita proprio oggi, in occasione della festività dell’Immacolata Concezione

A cura di Manuel Chiariello

Castellabate ha celebrato in questi giorni un traguardo speciale: Immacolata Severino, una delle cittadine più longeve del paese, ha compiuto 100 anni. Un secolo di storia che ha commosso i familiari e tutti coloro che hanno avuto il privilegio di festeggiarla.

L’omaggio dell’Amministrazione

Il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo, ha voluto farle visita proprio oggi, in occasione della festività dell’Immacolata Concezione, quasi un simbolico intreccio tra il suo nome e il giorno che la tradizione le dedica. Un incontro semplice, fatto di racconti, sorrisi e piccoli momenti che hanno reso l’omaggio ancora più sentito.

Il messaggio di auguri

“Sono passato a trovare Immacolata Severino, che due giorni fa ha compiuto 100 anni. Mi ha colpito la sua lucidità, la sua ironia e quell’energia tranquilla che solo chi ha visto un secolo di vita può avere”, le parole del primo cittadino.

Una vita lunga un secolo

Immacolata, nonostante il longevo traguardo, continua a coltivare la sua passione più grande con la stessa dedizione di sempre: il ricamo. Una grande festa per lei da parte di tutta la comunità di Castellabate.

