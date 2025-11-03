Castellabate, i Leoni San Marco pronti alla nuova stagione

A cura di Manuel Chiariello

È iniziata nel migliore dei modi la nuova stagione sportiva per i Leoni San Marco, la storica compagine di Castellabate che dallo scorso anno ha ripreso vita con una società ritrovata e ambiziosa.

I neroverdi, infatti, hanno vinto per 2-0 il match d’esordio del campionato di Terza Categoria battendo l’All Stars. Prima della sfida, i vertici hanno presentato il progetto tecnico per l’anno 2025-2026 con diverse novità.

La nuova stagione

La più importante riguarda il cambio in panchina. Il nuovo mister è l’esperto Gerardo Di Lorenzo, che si è messo a lavoro con tanta passione e dedizione avendo a disposizione una rosa e uno staff competitivo, costituito principalmente da tanti giovani del territorio. “Il nostro obiettivo, più che vincere, è regalare qualche ora di spensieratezza alla comunità. Dai giocatori in campo ai tifosi che ci seguono sempre sia in casa che in trasferta”.

I Leoni San Marco disputeranno le loro gare nell’impianto sportivo “A.Carrano” di Santa Maria e non nascondono le loro ambizioni in campionato. La società, guidata dal presidente Iovane e dal dirigente Rubino, mira a costruire un giusto mix di ragazzi e veterani che sappia fronteggiare qualsiasi avversario. L’inizio è stato positivo, ora la parola d’ordine è continuità.

