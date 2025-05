Castellabate: grandi ospiti per la rassegna “ColtoCircuito”, da Luca Ward a Stefano Fresi. Ecco il programma completo

Ha preso ufficialmente il via la terza edizione della rassegna “ColtoCircuito, i salotti culturali di DliveMedia” a Castellabate. Nella serata di ieri, in Piazza Caduti del Mare, il giornalista sportivo Pierluigi Pardo ha aperto la manifestazione che continua a riscuotere grande successo, divenuto un appuntamento fisso della stagione estiva del borgo. Il noto telecronista romano è solo uno dei tanti nomi che caratterizzeranno l’intera rassegna.

Il programma

Gli altri illustri ospiti sono: Luca Ward il 28 giugno (Area Portuale San Marco), Lunetta Savino il 6 luglio (Piazza X Ottobre 1123 – Castellabate Capoluogo), Marco Rossetti il 9 luglio (Piazza Caduti del Mare – Santa Maria), Giampaolo Morelli l’11 luglio (Piazza Madre Teresa di Calcutta – Lago), Stefano Fresi il 19 luglio (Castello dell’Abate – Castellabate Capoluogo), Alessandro Di Battista il 27 luglio (Castello dell’Abate – Castellabate Capoluogo) e Domenico Iannacone l’11 agosto (Area Portuale San Marco). Un viaggio itinerante nelle varie frazioni del Comune che permetterà di conoscere a 360 gradi i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, del giornalismo, della politica e non solo.

Le dichiarazioni

“Già la serata di ieri ha segnato un primo appuntamento davvero imperdibile per Castellabate. Pardo è stato un’incredibile intrattenitore, un vero showman che ha allietato l’esordio di ColtoCircuito, inaugurando, dopo Lungomare Vivo, il ricco calendario di eventi per il 2025. Un programma che andrà anche oltre alla stagione estiva, fino al mese di dicembre per un’offerta culturale continuativa e trasversale”, dichiara il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

“La terza edizione della rassegna ColtoCircuito si conferma fiore all’occhiello dell’offerta culturale e ricreativa del Comune di Castellabate e dell’intero Cilento. Incontri di qualità, con grandi nomi, per i cittadini e i turisti. I temi trattati vanno dallo sport, al cinema, passando per l’attualità. Una rassegna ideata, voluta e finanziata dall’Amministrazione Comunale perché un buon amministratore pubblico deve investire concretamente nella cultura, nella musica, nel teatro, nello spettacolo per far sì che cresca sempre di più la conoscenza ed il confronto sui tanti temi che caratterizzano i nostri tempi”, aggiunge l’Assessore alla Cultura, Luigi Maurano.