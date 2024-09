Castellabate: torna la rassegna “Coltocircuito i salotti culturali di DliveMedia”, ospite il giornalista Federico Buffa

A Castellabate ritorna la rassegna “Coltocircuito, i salotti culturali di DliveMedia” con il giornalista sportivo Federico Buffa che sarà ospite in piazzetta “Caduti del Mare” il 18 settembre alle ore 19.00. Buffa rappresenta una delle voci più autorevoli dell’intero panorama sportivo, con le sue incredibili doti narrative che lo hanno portato a diventare, oltre un abile telecronista, anche un conduttore di trasmissioni antologiche di grande successo. Tra i volti di punta di Sky, Buffa racconta la storia dello sport tramite quei campioni che hanno contribuito a scriverne pagine indimenticabili. Con le sue inconfondibili narrazioni, Federico Buffa riesce a catalizzare l’attenzione del pubblico, permettendo di scoprire tutte le più intime curiosità riguardanti i tanti protagonisti dell’universo sportivo e non solo. Dagli studi televisivi ai palcoscenici del teatro, è anche scrittore e autore di brillanti documentari.

“I migliori nomi del mondo dello spettacolo in Italia continuano ad arrivare a Castellabate. Questo percorso itinerante con i salotti culturali di DliveMedia è iniziato con lo sport, con la presenza del giornalista Gianluca Di Marzio, e ora prosegue con un altro grande personaggio come Federico Buffa. La sua figura suscita sempre grande curiosità e siamo certi che ci regalerà una serata particolarmente magica a Santa Maria”, afferma il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

“La rassegna culturale di “Coltocircuito” è stata protagonista assoluta dell’estate 2024 a Castellabate e anche a settembre siamo pronti ad ospitare un altro personaggio noto come Federico Buffa. Vi aspettiamo in piazzetta Caduti del Mare per ascoltare i suoi suggestivi ed emozionanti racconti che spazieranno dallo sport allo spettacolo”, sottolinea l’Assessore alla Cultura, Luigi Maurano.