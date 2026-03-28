Castellabate, grande solidarietà per l’evento “Si può fare di più”: donato un defibrillatore alla comunità

Grande partecipazione e un forte senso di comunità hanno contraddistinto la serata di ieri a Castellabate, in occasione dell’evento “Si può fare di più”, promosso dall’Associazione Parco Culturale Castellabate Cilento.

La serata

L’iniziativa, una cena solidale organizzata con finalità benefiche, ha visto la presenza di numerosi cittadini che hanno risposto con entusiasmo all’invito, dimostrando ancora una volta quanto sia forte il legame con il territorio e la volontà di contribuire concretamente al bene comune.

Grazie al ricavato della serata è stato possibile raggiungere un importante obiettivo: l’acquisto di un defibrillatore che sarà installato nella frazione di Ogliastro Marina, andando così a rafforzare il sistema di sicurezza e di primo intervento a disposizione della comunità. Il dispositivo sarà donato all’Associazione Tommy 125, realtà attiva sul territorio e impegnata da anni nella promozione della sicurezza e della prevenzione, nel ricordo del piccolo Tommaso Gorga, scomparso tragicamente in un incidente stradale anni fa.

Il defibrillatore

Il nuovo presidio salvavita si aggiungerà agli altri già presenti sul territorio comunale, contribuendo ad ampliare una rete sempre più capillare di strumenti fondamentali per il soccorso immediato. Un risultato che si inserisce anche nel solco del protocollo attivo tra il Comune di Castellabate e il GIEC, finalizzato alla diffusione e all’utilizzo dei defibrillatori in ambito pubblico.

“Credo fermamente che insieme si può fare tanto, ma solo se si ama il proprio territorio. Un ringraziamento speciale a tutti i presenti e chi ha dato il proprio contributo per un fine così speciale”, il commento della presidente dell’Associazione Parco Culturale Castellabate Cilento, Roberta Piccirillo.