Castellabate, grande accoglienza per la “Vacanza del Sorriso”

La Vacanza del Sorriso in questi giorni è in visita in Cilento e ieri ha fatto tappa nel comune di Castellabate, accolta dal calore della comunità e dai tanti collaboratori che da anni sono al fianco di questa realtà.

La giornata

Più di 20 famiglie di bambini con patologie oncologiche hanno avuto modo di vivere una giornata di spensieratezza alla scoperta del patrimonio di Castellabate: dal borgo al suo mare cristallino, passando per il cibo e la cultura. Ad aprire le porte a loro sono stati albergatori, associazioni, operatori turistici, amministratori che con grande calore ed entusiasmo hanno abbracciato ragazzi e famiglie con momenti di animazione, divertimento, creatività e ristoro.

Ospitalità a Castellabate

Tutti uniti per far sorridere coloro i quali, ogni giorno, attraversano momenti difficili a causa del contatto con la malattia. Castellabate ha regalato un abbraccio collettivo, una sentita ospitalità che ha offerto sorrisi e tranquillità ai protagonisti della Vacanza del Sorriso.

I prossimi appuntamenti

Quest’ultima continuerà il suo viaggio nel Cilento, terminando il suo percorso itinerante il prossimo 14 giugno. Si toccheranno altri paesi come Capaccio Paestum, Agropoli, Trentina, Rutino e Prignano. Il Cilento c’è e fa sentire forte la sua vicinanza e solidarietà.