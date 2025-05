Castellabate: giovani talenti in vetrina nella Cilento Youth League. Le interviste

È stato un grande weekend di calcio giovanile a Santa Maria di Castellabate dove è andata di scena la primissima edizione della Cilento Youth League.

L’evento

Un evento promosso dalla Polisportiva Santa Maria, con il patrocinio del comune di Castellabate, che ha ospitato le giovanili, tra le altre, anche di alcuni club professionistici come Fiorentina, Roma, Lazio e Juventus. Ad aggiudicarsi il torneo è stata proprio la formazione bianconera che ha sbaragliato la concorrenza portandosi a casa la coppa. La competizione dedicata alla categoria dei nati nel 2016 (Under 9) ha avuto uno splendido successo di pubblico con le tribune gremite del Campo Carrano. Tre giorni, dal 16 al 18 maggio, di sport e divertimento ma anche di grande socializzazione.

Bilancio positivo in vista della stagione turistica

Un impatto positivo anche in ottica turistica per il territorio di Castellabate che ha visto tantissime persone, giovani e intere famiglie, provenire da ogni parte d’Italia e magari scoprire il borgo anche per la prima volta. Dopo la felice riuscita della manifestazione si pensa già al prossimo appuntamento dell’anno prossimo. Un torneo destinato a crescere sempre di più e pronto a coinvolgere anche altre formazioni professionistiche di livello assoluto