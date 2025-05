Castellabate: completati gli interventi di manutenzione e riqualificazione di Via A. Gatto nella frazione Alano

Sono giunti a termine i lavori per la manutenzione straordinaria e la riqualificazione complessiva di Via A. Gatto nella frazione Alano del comune di Castellabate. Si tratta di un intervento riguardante il secondo stralcio del tratto viario, dopo la già ultimazione di una prima parte di interventi che hanno portato l’area in questione ad una sua nuova vita.

I lavori

Il tratto in oggetto fa riferimento ad arteria locale che, fino ad oggi, presentava un fondo sterrato, provocando notevoli disagi alla circolazione veicolare e pedonale. I lavori hanno permesso di garantire la totale pavimentazione della strada, la realizzazione di opere di regimazione delle acque piovane con il conseguente significativo miglioramento della sicurezza, percorribilità e il decoro urbano dell’area in costante crescita per la presenza di strutture e abitazioni.

Le dichiarazioni

“Con questo secondo stralcio di lavori, abbiamo portato a compimento un’opera che era molto attesa dai residenti e non solo. Come Amministrazione Comunale vogliamo continuare ad investire sulla manutenzione e il miglioramento della viabilità locale in ogni frazione del nostro territorio”, evidenzia il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

“L’intervento in questione risponde ad un’esigenza concreta degli abitanti della zona. Un’arteria che ora può essere percorsa in completa sicurezza e finalmente accessibile per tutti”, rimarca l’Assessore ai Lavori Pubblici, Nicoletta Guariglia.