Castellabate, affisso striscione “Free Palastine” sulla Casa Comunale

Il Comune di Castellabate guidato dal Sindaco, Marco Rizzo, ha scelto di affiggere uno striscione con la scritta “Free Palestina” sulla facciata della Casa Comunale.

La scelta

“Si tratta di un gesto simbolico, ma carico di significato, per esprimere solidarietà al popolo palestinese e richiamare l’attenzione su una tragedia umanitaria che non può lasciarci indifferenti”, fanno sapere dall’Amministrazione Comunale.

Lo striscione sarà affisso per diversi giorni in uno dei luoghi simbolo della comunità e in brevissimo tempo ha già raccolto il favore della cittadinanza. Un semplice messaggio di vicinanza, pace e rispetto dei diritti umani.