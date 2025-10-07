Castellabate, furto nella notte: portata via una 500X

Ad accorgersi dell’accaduto, questa mattina, é stata la stessa proprietaria dell’auto

A cura di Manuel Chiariello

Un auto rubata questa notte a Castellabate. Un gruppo di malviventi è entrato in azione portando via una Fiat 500X di colore blu parcheggiata tra le stradine del borgo, in via Terrate. Ad accorgersi dell’accaduto, questa mattina, é stata la stessa proprietaria dell’auto che non ha più trovato la vettura parcheggiata nel suo solito stallo.

Il furto

L’episodio é stato immediatamente denunciato ai Carabinieri della locale stazione di Santa Maria di Castellabate. Ora si passerà al vaglio anche l’eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

L’appello social

La donna vittima del furto ha lanciato un appello sui social: “Mi è stata rubata una 500x blu elettrico con targa FZ190NR. Chiunque abbia visto qualcosa allerti le forze dell’ordine o mi contatti al numero 3463027969. Aiutatemi a trovarla”

