Castellabate, fulmine colpisce e danneggia il tetto del Castello dell’Abate: pronti interventi di ripristino

Il maltempo che nei giorni scorsi ha interessato l’intero territorio ha provocato un danno significativo a uno dei simboli storici del comune di Castellabate. Un fulmine ha infatti colpito il tetto del Castello dell’Abate, nel capoluogo, provocando la rottura di alcune porzioni della copertura.

Il danno

L’episodio si è verificato durante il violento temporale, con forti raffiche di vento, che ha attraversato Castellabate e tutto il Cilento nel corso dell’ultimo weekend. Immediato l’intervento dell’Amministrazione Comunale che, dopo aver fatto un sopralluogo dell’intera area, ha attivato tutte le procedure necessarie per la messa in sicurezza e il ripristino dell’area danneggiata.

Variazioni per l’accesso al Castello

Al fine di iniziare e completare il più velocemente possibile gli interventi necessari, l’accesso al Castello subirà alcune variazioni nel corso dei prossimi giorni. L’apertura sarà trasferita in Via Beato Simeone, e gli stessi orari di apertura sanno oggetto di modifiche