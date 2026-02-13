Castellabate: fervono i preparativi per i Solenni festeggiamenti in onore di San Costabile Gentilcore

Prosegue il percorso di avvicinamento ai solenni festeggiamenti in onore di San Costabile Gentilcore, fondatore e patrono di Castellabate. La grande festa è in programma il prossimo martedì 17 febbraio, ma i preparativi continuano frenetici. In occasione dell’attesa giornata il busto sacro di San Costabile sarà accompagnato in processione per le vie del paese dai busti di Santa Irene e del Beato Simeone, compatroni di Castellabate.

Il programma

Nella mattinata del 17 è prevista anche la Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Vincenzo Calvosa, Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania. Nel pomeriggio, invece, farà visita a Castellabate S.E Dom Michele Petruzzelli, Abate O.S.B. della Abbazia Benedettina di Cava de’ Tirreni. Sarà una grande festa, la prima da parroco per Don Franco Giordano che ai microfoni di InfoCilento non ha nascosto le sue emozioni per un appuntamento da sempre particolarmente sentito.

“Questa è una comunità che mi ha accolto benissimo e che con fede e devozione si appresta ad onorare il suo santo patrono”. Dopo aver registrato già diversi appuntamenti, il giorno della vigilia sarà caratterizzato dal concerto “San Costabile, custode di Castellabate” del Concerto Bandistico Santa Cecilia che racconterà la figura del patrono e fondatore attraverso musica e parole, in un percorso che unisce storia e poesia, spiritualità e identità.