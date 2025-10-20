Castellabate: ecco il 14esimo Memorial dedicato a Massimiliano Pagano

L’iniziativa, nata spontaneamente dopo la scomparsa di Massimiliano, continua a crescere di anno in anno, diventando un momento di incontro per chi condivide la passione per l’equitazione e il ricordo di una persona speciale

A cura di Raffaella Giaccio

Si è tenuto domenica il 14° Memorial dedicato a Massimiliano Pagano, un appuntamento ormai divenuto tradizione per gli amici e i familiari che ogni anno scelgono di ricordarlo nel modo che lui avrebbe amato di più: a cavallo, immersi nella natura.

Un memorial tra emozione e ricordi

Il gruppo di amici, unito da un profondo legame di affetto e memoria, ha percorso i sentieri panoramici di San Marco di Castellabate, quelli stessi che Massimiliano amava attraversare con il suo cavallo. Tra il profumo della macchia mediterranea e il suono degli zoccoli sul terreno, si è respirata un’atmosfera di serenità e condivisione.

L’iniziativa

L'iniziativa, nata spontaneamente dopo la scomparsa di Massimiliano, continua a crescere di anno in anno, diventando un momento di incontro per chi condivide la passione per l'equitazione e il ricordo di una persona speciale.

Al termine della passeggiata, i partecipanti si sono ritrovati per un momento di convivialità e raccoglimento, rinnovando la promessa di mantenere vivo il ricordo di Massimiliano attraverso i valori che lo hanno sempre contraddistinto: l’amore per la natura, la libertà e l’amicizia sincera.

Lo scopo del Memorial è anche quello di raccogliere fondi a favore della ricerca, infatti ogni anno il ricavato della manifestazione viene devoluto in beneficenza ad associazioni che si occupano dello studio di malattie rare.

Il Memorial Massimiliano Pagano non è solo un evento, ma un segno tangibile di quanto il suo spirito continui a galoppare nei cuori di chi lo ha conosciuto e amato.

