Castellabate, cane ferito disperso in un vallone: salvato dalla Polizia Locale

Momenti di apprensione nella serata di oggi a Castellabate, dove un cane ferito è stato ritrovato all’interno di un vallone in località Annunziata. A lanciare l’allarme è stata la stessa proprietaria dell’animale, preoccupata per le condizioni del suo meticcio di otto anni, di nome Enea, disperso da alcune ore e impossibilitato a rientrare autonomamente.

Il ritrovamento

La segnalazione ha fatto scattare immediatamente l’intervento della Polizia Locale di Castellabate, guidata dal comandante Alberto Giorgio, che ha raggiunto la zona indicata e avviato le operazioni di recupero. Il cane, visibilmente sofferente, presentava una ferita a una zampa che gli rendeva difficoltosa la risalita dal vallone. Non si esclude che l’animale possa essere stato ferito in seguito a un incontro ravvicinato con un cinghiale.

L’intervento

A rendere l’intervento ancora più delicato sono state le condizioni meteo avverse: nelle ultime ore, infatti, la pioggia intensa ha interessato l’intero territorio, con il concreto rischio di un rapido aumento del livello dell’acqua all’interno del vallone.

Grazie alla prontezza d’intervento agenti, Enea è stato raggiunto, messo in sicurezza e riconsegnato alla sua proprietaria. Il cane sarà ora affidato alle cure necessarie.