Castellabate: boom di presenze per il primo weekend dei mercatini di Natale al borgo

Si è aperto con un autentico il successo primo weekend della terza edizione dei Mercatini di Natale al Borgo di Castellabate. La manifestazione, organizzata dall’Amministrazione Comunale, ha aperto le danze nella serata di sabato 6 dicembre con il taglio del nastro e durante il ponte dell’Immacolata ha raggiunto tantissime presenze di pubblico. A parlare sono i numeri, tutti positivi.

Boom di presenze

Decine di autobus turistici provenienti da ogni parte d’Italia hanno avuto modo di immergersi nell’atmosfera natalizia tra i vicoli e le strettoie del borgo medievale di Castellabate. Stand artigianali, cibo e gastronomia, intrattenimenti musicali e spettacoli per bambini e grandi. Un mix di contenuti che ha trovato il plauso del pubblico.

Le dichiarazioni

Particolare soddisfazione è stata espressa dall’Assessore all Cultura, Luigi Maurano, e l’Assessore al Commercio, Nicoletta Guariglia: “Con queste manifestazioni, ormai diventati un appuntamento fisso del nostro calendario di eventi, cerchiamo di mantenere vivo il nostro territorio che si riempie di luci e calore per il periodo più bello dell’anno”. I Mercatini di Natale al Borgo, però, non si fermano. Le prossime date in programma saranno quelle del weeekend del 12-13-14-19-20-21 dicembre 2025