Castellabate: avanzano i lavori di ammodernamento dell’approdo “Le Gatte”

Prosegue il percorso di riqualificazione dell’approdo “Le Gatte”, uno degli angoli più suggestivi e riconoscibili del Comune di Castellabate. Questa mattina sono state installate le nuove sedute, un intervento che segna la conclusione del primo lotto dei lavori programmati per valorizzare l’intera area. Le nuove strutture rendono lo spazio più accogliente e funzionale, garantendo una migliore fruizione per residenti e visitatori.

Il secondo stralcio

Parallelamente è già iniziato il secondo stralcio degli interventi, che interesserà in modo più ampio tutta la zona. In questa fase verrà completamente rinnovata la pavimentazione, con materiali più idonei e resistenti; sarà inoltre sistemata l’area dello scivolo e si procederà alla riqualificazione delle banchine, così da migliorarne l’accessibilità e la sicurezza.

L’obiettivo dell’Amministrazione è restituire a cittadini e turisti un luogo identitario, profondamente legato alla storia e all’immagine di Castellabate, rendendolo al tempo stesso più moderno, ordinato e fruibile.