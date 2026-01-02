Castellabate, approvato il bilancio comunale: confermate agevolazioni per la Tari

L’Amministrazione Comunale di Castellabate ha approvato il Bilancio di previsione 2026-2028 entro il 31 dicembre 2025, per il terzo anno consecutivo nei termini di scadenza previsti dalla normativa di legge. Un risultato significativo che conferma la solidità amministrativa dell’Ente e consente di rendere il bilancio immediatamente operativo sin dai primissimi giorni del nuovo anno.

Riduzione della Tari

Tra gli elementi cardini del Bilancio spicca la conferma strutturale della riduzione della TARI, un segnale concreto a sostegno delle famiglie e delle attività. Confermate anche le agevolazioni per i nuclei familiari con bambini da 0 a 24 mesi e gli incentivi per chi sceglie di adottare un cane dai canili convenzionati con il Comune, misure che testimoniano una visione attenta al sociale e al benessere collettivo.