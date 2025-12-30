Castellabate, via libera al bilancio: «Siamo tra i primi comuni in Campania»

Il comune di Castellabate è stato uno dei primi comuni in Campania ad approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione. Il via libera è arrivato nella giornata di ieri in consiglio comunale. Soddisfatto e orgoglioso il sindaco Marco Rizzo.

«Siamo tra i primi comuni in Campania ad approvare il bilancio di previsione. Questo ci consentirà, già da gennaio, di partire con la programmazione delle attività – ha spiegato il primo cittadino – Ciò ci consentirà di affrontare nel migliore dei modi un anno intenso».

«Per noi questa notizia è motivo di orgoglio – conclude il primo cittadino – perché è la dimostrazione della programmazione che abbiamo messo in campo, non solo per il 2025 ma anche per il futuro».