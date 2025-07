Castellabate: al via il servizio di navetta serale e di collegamento con la stazione ferroviaria di Agropoli

Il Comune di Castellabate anche quest’anno, a partire dall’11 luglio e fino al prossimo 7 settembre 2025, ha attivato “Castellabate di notte”, il servizio di navetta serale che coprirà l’intero territorio durante la stagione estiva.

Il servizio

Al costo di 2€ sarà possibile muoversi comodamente in tutte le frazioni di Ogliastro, San Marco, Santa Maria, Castellabate, Lago ed Alano, dalla prima corsa delle 20.40 fino all’ultima in programma alle ore 00.10. Tale servizio, molto atteso da cittadini e turisti, consentirà di spostarsi con maggior facilità lungo tutto il territorio anche nelle ore serali, garantendo una mobilità sempre più sostenibile. Inoltre, è stato rafforzato anche il servizio per raggiungere la stazione ferroviaria di Agropoli al costo di 2,50€, fondamentale punto di snodo per l’arrivo e la partenza di migliaia di turisti.

Le dichiarazioni

“Confermare e rafforzare questi servizi significa dare continuità a una visione di mobilità moderna e attenta alle esigenze reali delle persone. Le navette notturne rappresentano un’alternativa concreta all’uso dell’auto privata, promuovendo sicurezza e sostenibilità. Allo stesso modo, rendere più agevole il collegamento con la stazione di Agropoli significa valorizzare il nostro territorio e renderlo sempre più accessibile. Castellabate vuole essere accogliente, organizzata, pronta”, afferma il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

“L’estate è un periodo strategico per la gestione dei flussi turistici e della mobilità interna. Con questo doppio intervento – il servizio notturno e il potenziamento della tratta da e per Agropoli – vogliamo dare risposte concrete, efficienti e continuative. Un servizio pubblico ben organizzato è uno strumento fondamentale per migliorare la qualità della vita di residenti e turisti. Continuiamo a lavorare con visione e attenzione al territorio”, aggiunge il Vice Sindaco, Luigi Maurano.