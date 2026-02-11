Castellabate, al via il doposcuola Al Mio Fianco: iscrizioni aperte per la scuola primaria

Aperte le iscrizioni al servizio doposcuola Al Mio Fianco a Castellabate per l'A.S. 2025/2026. Domande entro il 18 febbraio per 20 posti disponibili

Doposcuola

Il Comune di Castellabate ha annunciato l’apertura delle iscrizioni per il servizio di doposcuola rivolto agli alunni della scuola primaria per l’anno scolastico 2025/2026. L’iniziativa, denominata “Al Mio Fianco”, si propone di offrire un supporto concreto alle famiglie e un aiuto educativo mirato ai piccoli studenti residenti nel territorio comunale.

Dettagli e calendario delle attività

Il progetto prenderà il via il 23 febbraio 2026 e proseguirà fino al 29 maggio 2026. Le attività si svolgeranno presso i locali del Segretariato Sociale in via G. Amodio, a Santa Maria di Castellabate. Il servizio sarà garantito per tre giorni a settimana — lunedì, martedì e giovedì — con orario pomeridiano dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

L’obiettivo principale del doposcuola è il supporto educativo, con un’attenzione specifica alle necessità di studio degli alunni. Per garantire la qualità dell’assistenza, i bambini saranno seguiti da un team composto da due educatrici e un operatore volontario.

Requisiti di accesso e criteri di selezione

Il servizio è destinato a un numero massimo di 20 minori. Qualora le domande dovessero superare i posti disponibili, verrà redatta una graduatoria basata sull’attestazione ISEE. Le istanze in esubero confluiranno in una lista d’attesa, dalla quale si attingerà in caso di rinunce.

È importante sottolineare che la continuità è un requisito fondamentale: la mancata fruizione del servizio per sei incontri consecutivi e senza giustificato motivo sarà considerata come una rinuncia formale. Al contrario, se non si dovesse raggiungere il numero minimo di iscritti, il Comune si riserva la facoltà di riaprire i termini con un nuovo avviso.

Modalità di presentazione della domanda

I genitori o i tutori interessati devono presentare l’istanza entro e non oltre le ore 11:00 del 18 febbraio 2026. La documentazione, debitamente sottoscritta, può essere inoltrata tramite PEC, e-mail ordinaria ai Servizi Sociali oppure consegnata a mano direttamente all’Ufficio Pubblica Istruzione.

Alla domanda è necessario allegare:

  • Copia del documento d’identità del genitore o tutore;
  • Copia della tessera sanitaria del minore;
  • Autodichiarazione relativa allo stato di salute (allergie, intolleranze o patologie);
  • Attestazione ISEE in corso di validità.

L’amministrazione precisa che l’errata o parziale compilazione del modulo, così come la consegna oltre i termini stabiliti, comporteranno l’irricevibilità della richiesta. Al termine dell’istruttoria, l’elenco degli ammessi sarà pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune.

