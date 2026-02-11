Castellabate, al via il doposcuola Al Mio Fianco: iscrizioni aperte per la scuola primaria

Il Comune di Castellabate ha annunciato l’apertura delle iscrizioni per il servizio di doposcuola rivolto agli alunni della scuola primaria per l’anno scolastico 2025/2026. L’iniziativa, denominata “Al Mio Fianco”, si propone di offrire un supporto concreto alle famiglie e un aiuto educativo mirato ai piccoli studenti residenti nel territorio comunale.

Dettagli e calendario delle attività

Il progetto prenderà il via il 23 febbraio 2026 e proseguirà fino al 29 maggio 2026. Le attività si svolgeranno presso i locali del Segretariato Sociale in via G. Amodio, a Santa Maria di Castellabate. Il servizio sarà garantito per tre giorni a settimana — lunedì, martedì e giovedì — con orario pomeridiano dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

L’obiettivo principale del doposcuola è il supporto educativo, con un’attenzione specifica alle necessità di studio degli alunni. Per garantire la qualità dell’assistenza, i bambini saranno seguiti da un team composto da due educatrici e un operatore volontario.

Requisiti di accesso e criteri di selezione

Il servizio è destinato a un numero massimo di 20 minori. Qualora le domande dovessero superare i posti disponibili, verrà redatta una graduatoria basata sull’attestazione ISEE. Le istanze in esubero confluiranno in una lista d’attesa, dalla quale si attingerà in caso di rinunce.

È importante sottolineare che la continuità è un requisito fondamentale: la mancata fruizione del servizio per sei incontri consecutivi e senza giustificato motivo sarà considerata come una rinuncia formale. Al contrario, se non si dovesse raggiungere il numero minimo di iscritti, il Comune si riserva la facoltà di riaprire i termini con un nuovo avviso.

Modalità di presentazione della domanda

I genitori o i tutori interessati devono presentare l’istanza entro e non oltre le ore 11:00 del 18 febbraio 2026. La documentazione, debitamente sottoscritta, può essere inoltrata tramite PEC, e-mail ordinaria ai Servizi Sociali oppure consegnata a mano direttamente all’Ufficio Pubblica Istruzione.

Alla domanda è necessario allegare:

Copia del documento d’identità del genitore o tutore;

Copia della tessera sanitaria del minore;

Autodichiarazione relativa allo stato di salute (allergie, intolleranze o patologie);

relativa allo stato di salute (allergie, intolleranze o patologie); Attestazione ISEE in corso di validità.

L’amministrazione precisa che l’errata o parziale compilazione del modulo, così come la consegna oltre i termini stabiliti, comporteranno l’irricevibilità della richiesta. Al termine dell’istruttoria, l’elenco degli ammessi sarà pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune.