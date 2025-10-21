Castellabate: a lavoro per il ripristino del Milite Ignoto in Piazza Lucia

Dopo il suo danneggiamento a causa delle avverse condizioni meteo dello scorso gennaio, la statua in bronzo è stata oggetto di importanti quanto delicati interventi di restauro

Castellabate, Milite Ignoto

Sono in corso d’opera i lavori di ricollocazione del milite ignoto in Piazza Lucia, nel cuore di Santa Maria di Castellabate.

Dopo il suo danneggiamento a causa delle avverse condizioni meteo dello scorso gennaio, la statua in bronzo è stata oggetto di importanti quanto delicati interventi di restauro. Un impegno assunto e portato avanti dal Sindaco, Marco Rizzo, e dagli uffici e organi competenti che vedrà nei prossimi giorni il suo completo ripristino.

Il danno

La caduta di uno degli alberi circostanti l’area di interesse del Milite si era abbattuta violentemente sulla statua provocandone il danneggiamento nella sua struttura portante. Nel corso di questi mesi sono stati diversi gli iter intrapresi per l’impegnativa attività di restauro dell’opera.

Un simbolo di memoria e resilienza

Dato il valore storico, artistico e culturale, infatti, sono stati informati e chiamati in causa il Ministero della Difesa, della Cultura e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno.

Il prossimo 5 novembre, in occasione delle celebrazioni per l’Unità Nazionale e delle Forze Armate, si terrà una grande manifestazione per l’ ufficiale scoprimento del Milite Ignoto.

Un monumento simbolo della comunità di Castellabate del quale ricorre, peraltro, anche il centenario dalla sua donazione

