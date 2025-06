Castellabate, 70enne rischia di annegare: salvata e trasportata in ospedale

Un tuffo in acqua che poteva trasformarsi in tragedia. Nella tarda mattinata di oggi, a Santa Maria di Castellabate, sul Lungomare Bracale una signora di circa 70 anni ha rischiato di annegare venendo poi salvata in extremis dalla prontezza di riflessi di altri bagnanti e dall’intervento dei soccorsi.

L’episodio

La donna, da anni in vacanza a Castellabate ma non residente, si sarebbe allontanata dalla riva per poi non riuscire a fare più ritorno a causa dell’acqua alta e della difficoltà a nuotare. Essendo su una spiaggia libera, i primi ad intervenire sono stati altri vacanzieri che hanno assistito alla scena.

I soccorsi

Scattato l’allarme sul posto sono intervenute un automedica e l’Ambulanza del Soccorso ValCalore che hanno prestato le prime cure alla malcapitata. Per lei solo tanta paura. Dopo essere stata stabilizzata è stata trasportata all’Ospedale San Luca di Vallo della Lucania per tutti gli accertamenti del caso.