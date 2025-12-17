Castel San Lorenzo: tutto pronto per il pranzo di Natale con anziani e persone con speciali abilità

L'evento si terrà il 20 dicembre a partire dalle ore 11:00 presso l'aula polifunzionale del Comune

A cura di Alessandra Pazzanese

A Castel San Lorenzo, anche quest’anno, torna il Pranzo di Natale con gli anziani e le persone con speciali abilità, una giornata di festa e profonda condivisione organizzata per vivere insieme momenti di gioia e serenità in vista del Natale.

L’iniziativa

L’evento, offerto e voluto dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Scorza, e organizzato con la collaborazione dei delegati Arcangelo Breglia ed Eva Cammardella, si terrà il 20 dicembre a partire dalle ore 11:00 quando il Parroco, Don Domenico Sorrenti, celebrerà una messa per tutti i partecipanti presso il Santuario dei SS. Cosma e Damiano di via Roma. Seguirà il tradizionale “Pranzo di Natale” presso l’Aula Polifunzionale del Comune, allietato da musica, canti, momenti di allegria e convivialità.

Una giornata all’insegna dell’inclusione

Gli anziani e le persone con abilità speciali di Castel San Lorenzo potranno prenotarsi fino a domani rivolgendosi direttamente o telefonando al Comune, un modo per vivere insieme una giornata all’insegna dell’inclusione, dell’allegria e del supporto reciproco e per augurarsi delle serene festività natalizie.

