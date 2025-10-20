Castel San Lorenzo, tre furti in una sola notte. Fine settimana da incubo

Nella notte tra sabato e domenica tre abitazioni di Castel San Lorenzo sono state prese di mira dai ladri. Diversi i beni che i malviventi sarebbero riusciti a portare via da alcune case. Un fenomeno che già tempo fa aveva interessato il territorio che ora sembra essere di nuovo sotto l’assedio dei malviventi.

Ladri in azione a Castel San Lorenzo, paura tra i residenti

A quanto pare i ladri sarebbero riusciti ad eludere le videocamere di sorveglianza e a tenere a bada i cani dei proprietari di alcune delle abitazioni. I residenti si sono detti preoccupati ed esasperati davanti all’ennesimo furto.

“È veramente inquietante quello che sta accadendo. Ci vuole un potenziamento della video sorveglianza, anche e soprattutto sulle strade di nuova fattura, che diventano, altrimenti, delle facili vie di fuga per questi delinquenti senza scrupoli” ha fatto sapere Pasquale Mucciolo, che vive proprio nel paese.

Le azioni del Comune

Intanto, il Comune, già in passato si era attivo per la realizzazione di un progetto che vede coinvolti altri Comuni del territorio affinché si potessero installare nuovi ed ulteriori dispositivi di videosorveglianza.

Nei mesi scorsi, inoltre, i sindaci del territorio, tra cui anche il sindaco di Castel San Lorenzo, Giuseppe Scorza, incontrarono il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, per fare il punto sul fenomeno dei furti e discutere insieme delle misure da adottare utili a contenerlo.

Si lavora a pieno regime per scongiurare l’azione dei malviventi in un territorio che sembra essere preso di mira da bande ben organizzate e spietate.