Quattro comuni del Cilento insieme per un sistema di videosorveglianza

Quattro comuni del Cilento intendono realizzare un sistema di videosorveglianza in forma associata, si tratta di Roccadaspide (Capofila), Aquara, Felitto e Castel San Lorenzo. I centri puntano quindi a fondi stanziati per l’attuazione della sicurezza urbana ed installazione di sistemi di videosorveglianza.

Il progetto

Il progetto punta a realizzare un sistema di videosorveglianza di spazi pubblici per consentire la registrazione di scenari atti a supportare le forze di polizia nell’attività di prevenzione e contrasto delle illegalità, soprattutto per soddisfare l’esigenza dei cittadini di una più diffusa ed efficace salvaguardia dei beni pubblici e privati e di ripristino delle condizioni di sicurezza.

Il sistema di videosorveglianza ha quindi l’obiettivo di “integrare” le azioni di carattere strutturale, sociale e di controllo del territorio da parte degli organi di polizia. Nello specifico la realizzazione e la gestione del sistema di videosorveglianza è finalizzata a: prevenire fatti criminosi attraverso un’azione di deterrenza che la presenza di telecamere è in grado di esercitare; sorvegliare in presa diretta zone che di volta in volta presentano particolari elementi di criticità o in concomitanza di eventi rilevanti per l’ordine e la sicurezza pubblica; favorire la repressione degli stessi fatti criminosi qualora avvengano nelle zone controllate dalle telecamere ricorrendo alle informazioni che il sistema sarà in grado di fornire; rassicurare i cittadini attraverso una chiara comunicazione sulle zone sorvegliate.

Il progetto ha un costo complessivo di 250.000,00 euro, e sarà assistito da una quota di cofinanziamento pari ad un totale di € 50.000,00 da ripartirsi tra i Comuni partecipanti in proporzione al numero di abitanti, registrato al 31.12.2024, di ciascuno di essi.