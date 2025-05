Castellabate, più sicurezza sul territorio: approvato il nuovo regolamento di videosorveglianza

Il comune di Castellabate ha approvato il nuovo regolamento per la disciplina della videosorveglianza sull’intero territorio volto a garantire un incremento della sicurezza attraverso il supporto di un insieme di strumenti di ripresa per la tutela del patrimonio pubblico, la prevenzione e repressione di attività illecite, il controllo e il miglioramento della viabilità urbana.

Dispositivi di ultima generazione tecnologica

Per raggiungere tali finalità sono stati messi in campo, già da tempo, diversi dispositivi di ultima generazione tecnologica, tra i quali foto trappole, telecamere mobili con termiche, droni e sensori elettronici per il monitoraggio di veicoli muniti di targa.

Novità per la Polizia municipale

Prossimamente gli agenti di Polizia Municipale di Castellabate saranno dotati, nello svolgimento del loro servizio operativo e di controllo del territorio, di “Body Cam” (sistemi di ripresa indossabili) e “Dash Cam” (telecamere a bordo dei veicoli di servizio).

“L’approvazione del regolamento sulla videosorveglianza rappresenta un passo fondamentale verso una maggiore tutela del nostro territorio e della sicurezza dei nostri cittadini. In un contesto in cui la prevenzione e il controllo diventano sempre più strumenti indispensabili per garantire il benessere collettivo, vogliamo continuare ad investire per garantire una Castellabate sicura sia per chi la vive 365 giorni l’anno, sia per chi la sceglie come meta per le proprie vacanze.

I nuovi dispositivi tecnologici ci permetteranno di intervenire con tempestività, combattendo i vari tipi di illeciti. Dalle foto trappole, posizionate in prossimità dei luoghi più frequenti all’abbandono irregolare e abusivo dei rifiuti, alle telecamere fisse posizionate agli accessi del territorio, agli strumenti come dash e body cam che daranno un grande aiuto ai nostri agenti di Polizia Municipale nei loro costanti interventi”, dichiara il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.