Castel San Lorenzo: presentato “Strada facendo”, progetto per l’accoglienza

“Strada facendo PROG.-377” è la progettazione che mette insieme i comuni della Valle del Calore che sono già sede di centri SAI e che quindi hanno già svolto azioni di accoglienza di minori non accompagnati.

Il progetto

Un progetto importante, sostenuto con il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2021-2022, che ieri è stato presentato, con la conferenza di lancio, presso l’Aula Polifunzionale di Castel San Lorenzo.

La presentazione

Ad aprire i lavori il sindaco di Castel San Lorenzo, Giuseppe Scorza e ad intervenire per i saluti istituzionali anche il sindaco di Felitto, Carmine Casella, il vicesindaco di Monteforte Cilento, Antonio Manzi, il sindaco di Magliano Vetere, Adriano Piano e il sindaco di Piaggine, Renato Pizzolante. L’incontro ha visto la partecipazione attiva di Mario Morcone, assessore alla sicurezza, alla legalità e all’immigrazione della Regione Campania e gli interventi di Gianguido D’Alberto, Delegato nazionale ANCI per l’accoglienza e l’immigrazione, di Melinda di Matteo, dell’Arcipelago della Soliderietà Odv e di Claudia Giorleo di Aries, Società Cooperativa Sociale. Ai microfoni di InfoCilento il primo cittadino di Castel San Lorenzo, Scorza e l’assessore regionale, Morcone.