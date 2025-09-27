Castel San Lorenzo, riaperto il Santuario di San Cosma e Damiano: un momento atteso da anni

Tante, come da tradizione storica, anche le cente, realizzazioni artigianali preparate con candele e fiori di carta disposti a forma di barca

A cura di Alessandra Pazzanese

È in festa Castel San Lorenzo per San Cosma e San Damiano, in occasione del giorno dedicato ai Santi Medici, il Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, Monsignor Vincenzo Calvosa, ha raggiunto il paese per officiare la cerimonia di benedizione del Santuario dedicato ai due Martiri, riaperto dopo tanti anni.

Un momento di forte commozione e fede

“Riconoscenza al reverendo Parroco Don Domenico Sorrenti per l’impegno profuso, a S.E. Mons. Calvosa che -per la Diocesi di Vallo della Lucania- ha destinato al nostro Santuario il gettito dell’ 8×1000, alle Maestranze che hanno reso possibile la consegna in occasione della Festa dei Santi Medici, ai tanti Volontari che si sono adoperati per accogliere i nostri Protettori. Buona Festa a tutti” hanno fatto sapere dalla Casa Comunale guidata dal sindaco Giuseppe Scorza.

Commozione, tanta partecipazione, fortissima presenza istituzionale e momenti di festa e di profonda fede, questa mattina a Castel San Lorenzo, per la benedizione del Santuario e l’uscita dei Santi dalla Chiesa per la processione che raggiungerà anche la Chiesa Madre di Castel San Lorenzo per poi percorrere tutte le vie del paese. Tante, come da tradizione storica, anche le cente, realizzazioni artigianali preparate con candele e fiori di carta disposti a forma di barca, arrivate da ogni luogo in segno di devozione e portate in processione anche dai più piccoli.

