Castel San Lorenzo, Comune acquisisce Palazzo Carafa. A InfoCilento parla il sindaco, Giuseppe Scorza

E’ stato acquisito tra il patrimonio del comune di Castel San Lorenzo, con atto ufficiale del 15 dicembre 2025, il Palazzo Carafa di via Vigna della Corte. Una svolta storica per il Comune, guidato dal Sindaco, Giuseppe Scorza. “Dopo anni di sforzi la Comunità di Castel San Lorenzo si riappropria di un bene storico e radicato nella cultura e nell’identità del nostro Comune: Palazzo Carafa”, hanno fatto sapere dalla Casa Comunale.

L’iter

L’ente da tempo aveva in programma di riqualificare l’immobile per riconsegnarlo ai cittadini come centro culturale e luogo di aggregazione ed ora può avviare la progettazione per riportare il Palazzo al suo antico splendore. Il Comune, al momento, ha acquisito due terzi del piano terra e del piano interrato e i terreni adiacenti alla struttura. Manca solo una piccolissima parte da acquisire, ma dopo l’atto notarile del 15 dicembre potrebbe essere acquisita facilmente con il benestare degli eredi.

Un luogo simbolo del Comune

Palazzo Carafa, sito nel cuore di Castel San Lorenzo e anche noto come Palazzo Vigna della Corte, fu edificato presumibilmente agli inizi del ‘700 per volere della famiglia Carafa, nello specifico i Carafa principi di Castel San Lorenzo. Inizialmente era una casa rurale circondata da orti e giardini, poi trasformata in una villa residenziale che, nel corso del tempo, ha accolto illustri ospiti. Il Palazzo ha quattro torri circolari agli angoli e si sviluppa su tre livelli, all’interno vi era anche un frantoio di cui, oggi, dovrebbero rimanere le antiche macine.

Una svolta storica

“Non possiamo non essere contenti e orgogliosi di essere riusciti in un’impresa complessa. Abbiamo acquistato il seminterratto e i due terzi del Palazzo Carafa con l’auspicio di acquisirlo per intero. La Comunità ci teneva molto ed era un impegno che l’Amministrazione voleva assolvere. E’ un luogo di Memoria collettiva, Palazzo Carafa. Quello che raccontiamo oggi non è il risultato finale, ma l’inizio di un’azione concreta da portare avanti per restituire decoro ad un luogo fondamentale per Castel San Lorenzo” ha fatto sapere il Sindaco Scorza.