Caso di scabbia nella scuola primaria di Montecorice, attivate subito le procedure sanitarie

Un caso di scabbia è stato segnalato all’interno della scuola primaria di Montecorice. La segnalazione è arrivata dalla stessa famiglia dell’alunna coinvolta, consentendo di attivare immediatamente tutte le procedure previste dai protocolli sanitari sia questa mattina al rientro in classe dei giovani studenti, sia durante tutto l’arco del weekend.

L’intervento

L’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Flavio Meola, in stretta collaborazione con l’ASL competente, si è subito mossa per garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico.

In particolare sono stati avviati gli interventi di sanificazione e pulizia straordinaria degli ambienti scolastici, con attenzione specifica all’aula frequentata dall’alunna e agli spazi comuni.

Secondo quanto riferito, si tratta al momento di un singolo caso, già preso in carico dai servizi sanitari, che stanno monitorando la situazione per escludere eventuali ulteriori contagi.

Il Comune ha voluto rassicurare le famiglie sottolineando che tutte le operazioni vengono svolte nel rispetto delle indicazioni dell’ASL e dei protocolli previsti in questi casi, al fine di tutelare la salute pubblica e consentire il regolare svolgimento delle attività scolastiche.