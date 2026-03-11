Attualità

Case popolari in Campania: bando aperto per le graduatorie ERP, ecco come fare domanda

Pubblicato il bando per gli alloggi ERP in Campania. Scadenza il 15 aprile: requisiti ISEE, categorie prioritarie e guida alla presentazione della domanda online

Filippo Di Pasquale
Casa in costruzione

C’è tempo fino alle ore 14:00 del 15 aprile per presentare l’istanza di inserimento nelle graduatorie finalizzate all’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP). Il bando, che interessa tutti i Comuni della Regione Campania, rappresenta un’importante misura di sostegno per garantire il diritto all’abitare alle fasce più vulnerabili della popolazione.

Requisiti di accesso e soglie ISEE

La partecipazione alla procedura è subordinata al possesso di specifici requisiti anagrafici ed economici. Possono avanzare la richiesta i cittadini italiani, i cittadini dell’Unione Europea o i soggetti in possesso di un regolare permesso di soggiorno. Sotto il profilo economico, il limite massimo per il valore ISEE non deve superare i 16.000 euro.

Oltre al parametro reddituale, i candidati non devono risultare titolari di un alloggio adeguato alle necessità del proprio nucleo familiare. La platea dei beneficiari è inclusiva: la domanda può essere presentata da nuclei familiari, coppie unite civilmente, conviventi di fatto e persone singole con figli o che hanno subito uno sfratto.

Tutele per le fragilità e criteri di priorità

L’avviso pubblico è strutturato per rispondere con efficacia alle situazioni di grave disagio abitativo. Il sistema di assegnazione prevede infatti meccanismi premiali per le categorie più fragili, assicurando una corsia preferenziale a chi si trova in condizioni di particolare necessità.

Specifiche tutele sono riservate alle persone con disabilità, alle giovani coppie e a coloro che vivono in contesti abitativi degradati. Un’attenzione particolare è rivolta al sociale, con clausole dedicate a chi è reduce da percorsi di uscita dalla violenza o ha subito provvedimenti esecutivi di sfratto.

Modalità di presentazione della domanda e controlli

La procedura di invio delle istanze avviene esclusivamente in modalità telematica. I richiedenti devono utilizzare la Piattaforma Telematica della Regione Campania, accessibile tramite il portale ufficiale dell’Ente. Si ricorda che tutte le dichiarazioni inserite nel modulo di domanda hanno valore di autocertificazione.

È fondamentale prestare la massima attenzione alla veridicità dei dati forniti: “Se risultano non veritiere, la domanda viene esclusa e si applicano le sanzioni previste”. Per supportare gli utenti durante la compilazione o per chiarire eventuali dubbi tecnici, la Regione ha attivato un servizio di help desk dedicato, raggiungibile all’indirizzo e-mail: avvisoerp@regione.campania.it.

