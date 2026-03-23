Casalbuono, Vincenzo Maria Vitiello torna dopo 30 anni: “La tua vita dentro la mia” è un viaggio nell’anima

Ci sono storie che non finiscono davvero. Restano sospese, in attesa del momento giusto per tornare a respirare. È quello che accade con Vincenzo Maria Vitiello, il cantautore di Casalbuono che, dopo trent’anni, rompe il silenzio e torna a condividere la sua musica con un brano intenso e profondamente personale: “La tua vita dentro la mia”.

Un ritorno che non ha nulla di nostalgico, ma che nasce da un’urgenza autentica, da un bisogno vero di esprimere ciò che il tempo non è riuscito a spegnere.

Dalle luci di Sanremo Giovani a una nuova consapevolezza

Negli anni ’90 la musica era parte integrante della quotidianità di Vitiello, un sogno vissuto fino in fondo che lo portò anche sul prestigioso palco di Sanremo Giovani. Poi la vita, con le sue traiettorie imprevedibili, lo ha condotto altrove, tra responsabilità e nuove scelte, lasciando spazio a un lungo silenzio.

Ma la musica, quella vera, non abbandona mai: resta in profondità, si trasforma, matura. Oggi riemerge con una forza nuova e più consapevole. “La tua vita dentro la mia” è un brano che racconta il tempo, le ferite e le rinascite; una canzone che porta dentro il peso e la bellezza degli anni vissuti, restituendo emozioni sincere e senza filtri.

Una dedica speciale tra amore e rinascita

Al centro del brano c’è una dedica intensa rivolta ad Antonella Cecere, presenza capace di riportare luce dove prima c’erano ombre. Non una semplice musa, ma un punto di svolta esistenziale che ha ridato significato a un’anima rimasta a lungo in attesa. Accanto a lei, compare anche la dolce presenza di Semola, simbolo di un affetto puro che arricchisce il racconto.

La canzone diventa così un ringraziamento, una carezza dell’anima e un gesto sincero che parla di legami autentici. Un messaggio universale per chi continua a credere nella forza dei sentimenti.

I compagni di viaggio e il ricordo di chi resta

Fondamentale per la realizzazione dell’opera è stato il contributo dei musicisti che hanno condiviso questo percorso artistico: Aldo D’Angiò, Silvio De Filippo e Luigi Gaetani. Con il loro talento hanno arricchito il brano, rendendolo ancora più profondo.

Il pensiero dell’artista va poi oltre, verso chi non c’è più ma resta vivo nei ricordi. Il ritorno è idealmente dedicato ad amici come Michele Ferzola ed Enzo Polito, in un dialogo silenzioso che supera il tempo e la distanza.

“La tua vita dentro la mia” non è solo una canzone: è la dimostrazione che certe passioni non si spengono, ma aspettano solo il momento giusto per tornare a farsi sentire. E quando accade, non è mai per caso.