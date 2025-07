Casalbuono: BCC Magna Grecia al fianco delle Pro Loco del Vallo di Diano

Una grande prima volta per le Pro Loco del Vallo di Diano, e un nuovo importante tassello per la valorizzazione del territorio. Si è svolta lunedì sera, presso l’Auditorium Massimo Troisi di Casalbuono, la presentazione congiunta del calendario estivo delle Pro Loco consorziate: un evento fortemente sostenuto dalla BCC Magna Grecia, da sempre al fianco delle realtà che promuovono cultura, socialità e identità locale.

L’evento

Organizzata dal Consorzio delle Pro Loco “Vallo di Diano” presieduto da Walter Nicodemo, con il supporto dell’UNPLI Salerno e del Comitato Provinciale UNPLI, la serata ha rappresentato un’occasione unica per mettere in rete i programmi delle diverse associazioni, evitando sovrapposizioni e promuovendo una visione unitaria e coordinata dell’offerta turistica e culturale della valle.

Il sostegno della BCC Magna Grecia, in qualità di partner ufficiale, ha contribuito alla riuscita dell’evento, riaffermando il ruolo della Banca come motore di coesione territoriale e sviluppo locale. D’altra parte, il concetto di “fare squadra” è un tema da sempre molto caro presidente Lucio Alfieri e al direttore generale Salvatore Angione, e si riflette nel costante impegno dell’istituto di credito nel sostenere progetti che valorizzano il tessuto sociale e culturale dei territori.

Gli interventi

A rappresentare la BCC Magna Grecia era presente Rosa Lefante, membro del Consiglio di amministrazione, che ha commentato con soddisfazione la riuscita dell’evento, testimoniata dal “sold out” e dai tanti applausi registrati all’Auditorium Massimo Troisi. “Questa bellissima iniziativa -ha sottolineato la Lefante- è la prima del suo genere qui nel Vallo di Diano: raggruppare le Pro Loco del territorio per presentare insieme i loro progetti estivi era una idea che per molto tempo è sembrata irrealizzabile. Grazie al Consorzio delle Pro Loco del Vallo di Diano oggi è diventata realtà, e noi come Banca di Credito Cooperativo non potevamo far mancare la nostra vicinanza. È nel nostro DNA, perché siamo la banca del territorio, da sempre vicina ai cittadini, alle associazioni e agli enti. Fare rete con le Pro Loco è importantissimo, e il nostro augurio è che, anche grazie a questa sinergia, la stagione estiva possa diventare un vero e proprio volano culturale ed economico per lo sviluppo del Vallo di Diano”.

L’elenco delle Pro Loco aderenti al Consorzio comprende Casalbuono, Buonabitacolo, Sassano, Atena Lucana, Teggiano, Padula, Polla, Sant’Arsenio, Sanza, San Rufo, Monte San Giacomo e San Pietro al Tanagro. Sono state tante, tra loro, quelle che hanno approfittato dello spazio messo a disposizione per raccontare in modo coinvolgente e creativo i propri progetti estivi.

La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti istituzionali e amministratori locali, tra cui i consiglieri regionali Corrado Matera e Tommaso Pellegrino, il presidente della Comunità Montana Vittorio Esposito, la presidente del GAL Angela D’Alto, l’assessore al turismo Antonio Pagliarulo e i sindaci dei comuni aderenti. A moderare la serata il condirettore del QN – Quotidiano Nazionale, Angelo Raffaele Marmo, con la conduzione affidata a due giovani del territorio, Rosita Speciale e Umberto Sole. Momento particolarmente apprezzato è stato quello dell’inno nazionale, eseguito dai giovanissimi della Banda dell’Istituto Omnicomprensivo di Montesano sulla Marcellana, diretta dal professore Alfonso Marmo.

La BCC Magna Grecia continuerà a sostenere con convinzione, nelle proprie aree territoriali, tutte le iniziative capaci di generare valore condiviso, crescita culturale e partecipazione.